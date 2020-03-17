Россия готова к новому нефтяному порядку, считают аналитики Goldman Sachs

Аналитики американского банка Goldman Sachs пересмотрели свои оценки нефтяного рынка в связи со срывом сделки ОПЕК+, прийдя в итоге к выводу, что в течение двух следующих кварталов нефть будет стоить в районе $30 за баррель.

При этом в банке делают вывод, что российские нефтяные компании готовы к низким ценам на сырье.

Среди основных факторов, оказывающих поддержку отрасли, называют себестоимость добычи нефти в России. На сегодня она одна из самых низких в мире – порог безубыточности, по оценкам банка, $15 до уплаты налогов. Кроме того, в пользу российских нефтяников плавающий курс рубля, снижающий издержки нефтекомпаний в пересчете на доллары, а также прогрессивное налогообложение, сокращающее чувствительность компаний к колебаниям цен.

В отчете банка также указано, что благодаря проведенным в последние годы денежной и фискальной реформам, бюджет России безубыточен при цене $42 за баррель. А при цене на нефть в $30 за баррель бюджетные потери в течение 10 лет могут покрываться из накопленного за последние три года Фонда национального благосостояния.

Среди российских компаний наибольшей устойчивостью обладает компания «Роснефть», считают российские эксперты.

«У компании самые низкие затраты на добычу, а благодаря гибким условиям налогообложения российской нефтяной отрасли, «Роснефть» сможет продолжить генерировать высокую доходность по свободному денежному потоку в 2020-2021 годах даже при относительно низких ценах на нефть, что позволит компании сохранить привлекательный уровень дивидендной доходности», - говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.