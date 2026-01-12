Российской школьнице потребовалась операция после совета врача лечить абсцесс капустой

Волгоградской области 13-летняя школьница перенесла срочную операцию после того, как врачи Жирновской ЦРБ не диагностировали абсцесс и предложили приложить капустный лист. Об этом сообщает V1.

Девочка обратилась в Жирновскую центральную районную больницу с жалобами на боль в груди. После осмотра педиатр выписала антибиотики. На следующий день, когда состояние ухудшилось, женщина провела дочь на УЗИ в частной клинике, где был диагностирован абсцесс молочной железы.

С результатами обследования семья вернулась в ЦРБ. По словам матери школьницы, врач не приняла во внимание заключение частного специалиста, заявив, что у подростка не может быть мастита. Пациентке повторно назначили лекарства и отправили домой. Вечером, после очередного ухудшения, врачи порекомендовали прикладывать капустный лист и продолжить прием антибиотиков.

Мать связалась с детской больницей в Камышине, куда ребенка приняли без направления. В тот же вечер девочке провели срочную операцию по удалению абсцесса. Главный врач Жирновской ЦРБ отказалась комментировать ситуацию. В региональном комитете здравоохранения заявили, что взяли ситуацию на контроль.

