Трамп высказался о положении Зеленского

Трамп снова заявил, что у Зеленского нет козырей
Yuri Gripas/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в своем интервью The New York Times снова заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не имеет козырей.

В ходе беседы Трампу напомнили его известное высказывание, прозвучавшее во время его ссоры с Зеленским в Овальном кабинете год назад.

«Это правда. Ну, у него нет козырей. У него не было — у него не было козырей с самого первого дня», — сказал американский лидер.

Президент отметил, что у Зеленского нет карт и сейчас, а есть лишь одно — Дональд Трамп.

9 декабря издание Independent передавало слова главы Франции Эммануэля Макрона о том, что у европейских лидеров есть в запасе весомые аргументы в вопросе достижения урегулирования ситуации на Украине. Макрон также выразил мнение о наличии неких «положительных сигналов» в текущем переговорном процессе.

6 января 2026 года в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» по Украине. После встречи президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта. Газета The Times указывала, что стороны договорились направить на Украину до 15 тысяч военных.

Ранее в Евросоюзе призвали Россию продемонстрировать интерес к миру.

