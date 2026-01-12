Уфимка решила заработать и отдала мошенникам более 8 млн рублей

В Уфе местная жительница решила заработать и лишилась крупной суммы денег из-за мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в сентябре 2025 года, когда горожанка увидела в соцсетях рекламу с предложением высокого дохода от инвестиций. Женщина перешла по ссылке, оставила свои контактные данные, и вскоре с ней связались неизвестные, представившиеся «инвестиционными специалистами». Аферисты убедили ее, что помогут значительно увеличить сбережения.

Женщина поверила злоумышленникам и по их инструкциям скачивала приложения, предоставляла доступ к своему экрану и совершала многочисленные денежные переводы. Кроме того, «брокер», которая якобы помогала уфимке, получила от нее свыше миллиона рублей за свои «услуги».

Общая сумма ущерба превысила 8 млн рублей. Из них около 1,5 миллиона составили личные накопления женщины, а остальные 7 млн она взяла в кредит. Осознав обман, женщина обратилась с заявлением в полицию.

