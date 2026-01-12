Развеян популярный миф о «памяти ожирения»

Ученые из Университета Южной Дании выяснили, что жировая ткань способна восстанавливать здоровое состояние после снижения веса и не сохраняет «память» ожирения так долго и жестко, как считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Ожирение часто сопровождается хроническим воспалением жировой ткани и нарушением ее работы, что повышает риск диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя снижение веса сокращает эти риски, до сих пор оставался открытым вопрос: возвращается ли сама жировая ткань к нормальному состоянию после похудения.

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи проанализировали жировую ткань пациентов с тяжелым ожирением на трех этапах: до начала лечения, после умеренного снижения массы тела на 5-10% и через два года после операции по шунтированию желудка (потеря 20-45% веса).

Через два года после операции ученые обнаружили резкое сокращение числа иммунных клеток в жировой ткани — до уровней, характерных для людей с нормальным весом. Одновременно снижалось воспаление в организме и нормализовалась чувствительность к инсулину — фактор, критически важный для профилактики диабета. Также увеличивалось число клеток кровеносных сосудов, улучшивших снабжение ткани кислородом и питательными веществами, а активность генов во всех типах клеток приблизилась к «здоровому» профилю.

При умеренном снижении веса воспаление в жировой ткани не уменьшалось, однако исследователи зафиксировали рост числа предшественников более здоровых жировых клеток. Это может объяснять, почему потеря даже 5% массы тела улучшает чувствительность к инсулину на уровне всего организма.

