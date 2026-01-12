В Генпрокуратуре РФ пообещали совершенствовать антикоррупционную работу

Генеральная прокуратура РФ намерена совершенствовать свою антикоррупционную работу, заявил глава надзорного ведомства Александр Гуцан. Его слова передает РИА Новости.

Чиновник 12 января принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня работника прокуратуры.

«Будем совершенствовать нашу антикоррупционную работу, чтобы ни один из высокопоставленных лиц не питал иллюзий о своей недосягаемости для правосудия», — отметил Гуцан.

По его словам, Генпрокуратуре еще многое предстоит сделать в рамках конфискации денег и имущества, полученных нечистыми на руку чиновниками преступным путем. Также специалистам надо будет много работать для возмещения ущерба, причиненного такими лицами.

Глава ведомства обратил внимание, что роль прокуратуры заметно возросла. Это произошло в условиях глобальных изменений мироустройства, беспрецедентных вызовов и усложнения общественных отношений.

10 января в Верховном суде РФ сообщили, что в прошлом году за коррупционные преступления были осуждены более 11 тыс. человек. Из них 7,7 тыс. человек привлекли к ответственности за получение или дачу взяток.

Ранее в Государственной думе РФ объяснили увеличение количества коррупционных дел.