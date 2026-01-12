Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

В Генпрокуратуре РФ пообещали совершенствовать антикоррупционную работу

Гуцан заявил, что Генпрокуратура будет совершенствовать антикоррупционную работу
Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ намерена совершенствовать свою антикоррупционную работу, заявил глава надзорного ведомства Александр Гуцан. Его слова передает РИА Новости.

Чиновник 12 января принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня работника прокуратуры.

«Будем совершенствовать нашу антикоррупционную работу, чтобы ни один из высокопоставленных лиц не питал иллюзий о своей недосягаемости для правосудия», — отметил Гуцан.

По его словам, Генпрокуратуре еще многое предстоит сделать в рамках конфискации денег и имущества, полученных нечистыми на руку чиновниками преступным путем. Также специалистам надо будет много работать для возмещения ущерба, причиненного такими лицами.

Глава ведомства обратил внимание, что роль прокуратуры заметно возросла. Это произошло в условиях глобальных изменений мироустройства, беспрецедентных вызовов и усложнения общественных отношений.

10 января в Верховном суде РФ сообщили, что в прошлом году за коррупционные преступления были осуждены более 11 тыс. человек. Из них 7,7 тыс. человек привлекли к ответственности за получение или дачу взяток.

Ранее в Государственной думе РФ объяснили увеличение количества коррупционных дел.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27600619_rnd_1",
    "video_id": "record::e11e99f6-6c54-43b7-8d89-c119bca03d8b"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+