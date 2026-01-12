Размер шрифта
На Западе оценили политические перспективы Залужного

WP: украинцы видят в Валерии Залужном будущего президента
Vogue

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный среди украинцев является наиболее вероятной альтернативой нынешнему президенту Владимиру Зеленскому. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на опросы.

Издание отмечает, что по результатам опросов Залужный был бы серьезным соперником для Зеленского на президентских выборах. Так, декабрьский опрос IPSOS показал, что Залужного бы поддержало 23% респондентов, а Владимира Зеленского – 20% граждан. Бывший президент Петр Порошенко набрал 9%, а новый глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) – 7%.

Украинский политолог Николай Давыдюк объяснил это тем, что украинским избирателям после окончания конфликта нужен будет лидер, который понимает, «как подготовиться к войне и избежать ее». Однако все еще неясно, будет ли он баллотироваться на президентский пост.

Сейчас Залужный пишет статьи и выступает с речами и заявлениями, однако избегает интервью, пишет WP. Также он «не стремится к публичности» и отрицает создание политической команды или поддержку выборов во время военных действий, отмечает издание.

В декабре 2025 года Зеленский заявил, что не стремится удержаться у власти и готов провести выборы, если будет обеспечена безопасность избирателей. Президент России Владимир Путин сказал, что Россия «готова подумать» над тем, чтобы обеспечить безопасность и отказаться от ударов вглубь украинской территории в день голосования.

В январе 2026 года Зеленский заявил, что закон о выборах президента Украины может быть принят в феврале 2026 года, однако это будет зависеть от результатов мирных переговоров и от работы рабочей группы Верховной рады. Также глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия допустил проведение президентских выборов одновременно с всеукраинским референдумом.

Ранее на Украине назвали референдум по Донбассу «политической похотью».

