Магазины Zara и Bershka могут временно закрыть в России

Ряд fashion-ретейлеров не исключает временного закрытия магазинов на фоне коронавирусной угрозы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Есть несколько причин для временного закрытия магазинов одежды и парфюмерии. Во-первых, ретейлеры не получают новые коллекции из Китая, где фабрики закрылись из-за угрозы распространения коронавируса. Во-вторых, падает посещаемость торговых центров. По данным газеты, этой ситуацией воспользовались крупные продавцы одежды и аксессуаров (Zara, Bershka, Reserved) и попросили у владельцев торговых точек скидки по аренде. Также аналогичные сообщения своим арендодателям направили парфюмерные сети «Золотое яблоко» и «Рив Гош».

Как отмечает издание, «дочка» компании Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull&bear и другими, отправила партнерам сообщение, в котором предупредила о возможном закрытии магазинов.

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