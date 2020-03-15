Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Илон Маск потерял $5,5 млрд за неделю

Состояние основателя американской компании SpaceX и генерального директора Tesla Илона Маска, который ранее назвал панику из-за коронавируса глупостью, стало меньше на 18% за неделю. Об этом сообщает Forbes.

На фоне коронавируса произошло падение стоимости акции Tesla на 22% до $5,5 млрд. На данный момент его состояние оценивается в $31,1 млрд.

По прогнозам аналитиков, если спад на фондовом рынке продолжится, то Маск рискует потерять $346 млн из-за упадка стоимости акций Tesla.

Ранее Илон Маск несколько раз обращал внимание на то, что паника из-за коронавируса преувеличена. По его мнению, люди вероятнее погибнут в автокатастрофе, чем от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Илон Маск: люди скорее погибнут в автокатастрофе, чем от коронавируса

— Илон Маск считает панику вокруг коронавируса глупостью