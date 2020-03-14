Совфед одобрил поправки в бюджет России на 2020-2022 годы

Члены Совета Федерации одобрили закон об изменении параметров федерального бюджета страны на 2020-2022 годы, сообщает ТАСС.

Данный законопроект предусматривает увеличение расходов госбюджета в 2020 году на 162,7 млрд рублей (до 19,7 трлн рублей), в следующем году — на 556,9 млрд рублей, а в 2022 году — на 677,6 млрд рублей.

Также предполагается рост доходов государственного бюджета на 214 млрд рублей в этом году, на 646 млрд рублей в 2021 году и 646 млрд рублей в 2022 году.

Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что всего на реализацию предложенных президентом Владимиром Путиным мер выделяется 1,848 трлн рублей, при этом 352,6 млрд в 2020 году.

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