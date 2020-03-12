Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель

Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источники сказали, что соответствующие предложения уже были направлены ряду европейских нефтеперерабатывающих заводов и компаний, среди которых Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa.

Накануне власти Саудовской Аравии выразили готовность нарастить добычу углеводородов на 2,5 млн баррелей в день. Однако государственный производитель и экспортер Saudi Aramco заявил, что планирует повысить добычу еще на 1 млн баррелей, тем самым достигнув показателя на уровне 13 млн баррелей в сутки.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.