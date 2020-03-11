Forbes сулит России победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне

Американский журнал Forbes считает, что Россия выйдет победителем из нефтяной войны с Саудовской Аравией.

«Россия победит Саудовскую Аравию в этой войне цен на нефть», — гласит заголовок статьи, автором которой является экономист Эллен Вальд.

Победу стране принесут президент Владимир Путин и министр экономики РФ Александр Новак, так как они имеют большой опыт в принятии сложных нефтяных решений. Кроме того, Россия выстоит в конфронтации с Саудовской Аравией, так как у второй страны есть основания поскорее уступить и подтолкнуть ОПЕК к стабилизации рынка.

«Бюджет Саудовской Аравии перегружен всеми планами централизованных расходов монархии по улучшению экономики. Низкие цены на нефть могут разрушить экономику», — говорится в статье.

Ранее экономист из США предрек России победу в нефтяной войне 2020 года.

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