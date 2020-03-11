В Минфине заявили, что изменений цен на бензин в России не предвидится

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что цены на бензин в России не изменятся на фоне волатильности на рынке нефти. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, снижения цен на бензин не предвидится, как и их роста.

До этого схожее мнение высказал министр энергетики России Александр Новак. По его мнению, падение стоимости нефти не повлияет на розничные цены на бензин в РФ, они будут стабильными на АЗС.

Как стало известно до этого, Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. Выход из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти инициировала Саудовская Аравия.