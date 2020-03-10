Рубль показал неоднозначную динамику на Московской бирже

Российский рубль продемонстрировал неоднозначную динамику в первый после праздников день работы Московской биржи. Об этом сообщает RT .

В начале торгов курс доллара подскочил на 4,2 рубля и достиг 72,77 рублей. Курс евро поднялся на 5,1 рубля, достигнув отметки в 82,6 рублей.

В середине дня их значения опустились до 70,9 и 80,5 рубля соответственно. Такие колебания эксперты объясняют скачками цен на нефть.

Негативная динамика российской валюты связана с обвалом мировых цен на нефть, а также со срывом сделки ОПЕК +.

Ранее стало известно, что Россия не согласилась на условия соглашения ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.