Европейские биржи закрыли торги очередным снижением
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Европейские индексы показали снижение на 0,3-1,5% по итогам фондовых торгов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Так, французский индекс CAC 40 упал на 1,51%, установившись на отметке в 4636,61 пункта; немецкий DAX снизился на 1,46%, до 10476,28 пункта; британский FTSE 100 опустился на 0,27% и достиг 5960,68 пункта.
Самое значительное снижение вновь показал итальянский индекс FTSE MIB, он уменьшился на 3,16%, до 17892,5 пункта.
9 марта европейские фондовые торги завершились снижением индекса на 7-8%.
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