Нефть марки Brent снизила темпы падения

После начала торгов во вторник, 10 марта стоимость нефти марки Brent замедлила темпы падения до 0,1%, после того как днем ранее обрушение доходило до 30%. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные торгов.

Так, по состоянию на 0.19 мск стоимость майского фьючерса марки Brent сокращается на 0,27%, до $33,34 за баррель. Однако минутами до этого уменьшение достигало всего 0,1%.

В свою очередь апрельский фьючерс марки WTI становится дешевле на 26,96%, до $30,15 за баррель.

Ранее обе марки обвалились на 30%.

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