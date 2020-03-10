Нефть марки Brent снизила темпы падения

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Августовский фьючерс на нефть марки Brent Августовский фьючерс на нефть марки Brent
Августовский фьючерс на нефть марки Brent
Московская Биржа

После начала торгов во вторник, 10 марта стоимость нефти марки Brent замедлила темпы падения до 0,1%, после того как днем ранее обрушение доходило до 30%. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные торгов.

Так, по состоянию на 0.19 мск стоимость майского фьючерса марки Brent сокращается на 0,27%, до $33,34 за баррель. Однако минутами до этого уменьшение достигало всего 0,1%.

В свою очередь апрельский фьючерс марки WTI становится дешевле на 26,96%, до $30,15 за баррель.

Ранее обе марки обвалились на 30%.

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