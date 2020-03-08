Как получать пенсию в 50 тыс. рублей рассказали в ПФР

В ПФР рассказали, как можно существенно увеличить размер пенсионных отчислений. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова отметила, что на размер пенсии может повлиять ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан.

Она добавила, что на такую выплату могут рассчитывать ветераны и инвалиды.

Также Густова рассказала, что увеличить размер пенсии может и ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги, а также набор социальных услуг для федеральных льготников, надбавки за работу на вредных производствах и Крайнем Севере.