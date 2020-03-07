Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало приостановить строительство газопровода «Северный поток - 2» для повторной проверки экологической безопасности, передает WirtschaftsWoche.

«Мы обратимся в отделение горной инспекции в Штральзунде с просьбой перепроверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2», — заявил глав огранизации Саша Мюллер-Креннер.

Эколог добавил, что необходимо перепроверить, как природный газ влияет на климат, и выяснить, в каких условиях он добывается в России.

Представители оператора газопровода Nord Stream 2 AG утверждают, что строительство разрешили власти пяти стран и оно не нарушает экологические и правовые нормы.

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