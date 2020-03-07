Индексы США падают из-за распространения коронавируса

Крупнейшие фондовые индексы США продолжили падение на фоне распространения заболеваемости новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом РИА «Новости» со ссылкой на данные бирж.

Так падение составило 1-3%, торги были завершены в «красной зоне» в пятницу, 6 марта.

Согласно данным фондовой биржи Нью-Йорка, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился до 25846,45 пункта на 1,05%, в свою очередь индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 2,95%, до 2934,79 пункта, а до 8571,234 пункта снизился индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ (на 1,92%).

Кроме того, торги на 30-летние бонды правительства США останавливались четыре раза в течение сессии, причиной чему стал высокий спрос.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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