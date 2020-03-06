Стоимость нефти упала ниже $46 за баррель

Падение цены на нефть Brent усилилось. Она рухнула на 7,5% в ходе прошедших торгов, об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что страны ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу на переговорах в Вене. Россия не согласилась на более существенное сокращение добычи.

Согласно данным, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI уменьшились на 4,58%, до $43,8 за баррель.

По данным Банка России, официальный курс евро к рублю поднялся до 77,02 руб., а курс доллара увеличился на 57 коп. и составил 68,19 руб.