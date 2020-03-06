РБК: секретный экспорт России составил более $55 миллиардов

Экспорт из России по скрытым разделам таможенной статистики превысил $55 млрд. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Согласно открытым данным ФТС, которые изучило РБК, экспорт из страны товаров скрытых категорий таможенной статистики в 2019 году сократился на 13% по сравнению с прошлым годом.

Засекреченный экспорт в 2019 году составил 13% общего экспорта российских товаров, равного $422,8 млрд.

В товары скрытых категорий входят оружие и боеприпасы, летательные и космические аппараты, военные корабли, танки, природный газ и прочее.

Уточняется, что три четверти поставок в 2019 году составил трубопроводный газ, а остальное — вооружения, самолеты и изотопы.

В материале также говорится, что крупнейшими импортерами российской продукции данных категорий стали Египет, Алжир, Китай, Индия и США.