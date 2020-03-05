В России могу изменить систему оплаты отпусков и больничных

Минтруда подготавливает кардинальную реформу по изменению системы страховых выплат. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Согласно поправкам, оплачивать больничные листы, декретные и очередные отпуска будет Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Данное изменение призвано гарантировать гражданам страховые выплаты и справедливость исчисления их размеров. А также повысить качество обслуживания.

В пресс-службе отметили, что законопроект будет представлен на рассмотрение Госдумы в сентябре 2020 года. По предварительным сведениям, изменения готовы поддержать в «Единой России» и других фракциях парламента.

Ранее стало известно, что из Гражданского кодекса могут убрать понятие минимального размера оплаты труда — МРОТ.