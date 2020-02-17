Основания для блокировки счетов банками станут новыми

Центральный банк России намерен уточнить признаки, по которым действия клиентов могут считаться банками подозрительными. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Антиотмывочное» законодательство будет содержать поправки в положение 375-П и коснутся признаков сомнительных операций.

Сейчас список насчитывает свыше сотни таких действий и при обнаружении их со стороны клиента, банк имеет право приостановить или отказать в проведении транзакций, либо вовсе расторгнуть договор с клиентом. Данный перечень был сформирован в 2012 году.

Изменения же будут введены с целью исключения устаревших схем совершения необычных операций и пополнения новыми. Они будут сформированы с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг.

Так, к вопросам может привести снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов.

По словам представителя Банка России, перечень не является исчерпывающим, а также на данный момент проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

До этого стало известно, что нулевая комиссия для банков в Системе быстрых платежей на переводы физических лиц сохранится на два года.