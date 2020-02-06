ЛУКОЙЛ завершил реконструкцию Белореченской ГЭС

ЛУКОЙЛ продолжает развивать проекты в зеленой энергетике и уже завершил один из значимых проектов в области гидроэнергетики – реконструкцию Белореченской ГЭС.

В ходе работ, которые велись с 2017 года, полностью заменены два гидроагрегата с увеличением единичной установленной мощности каждого с 16 до 24 МВт, а суммарная мощность Белореченской ГЭС составила 48 МВт.

Ресурс работы Белореченской ГЭС продлен на 40 лет, повышена ее надежность и экологическая безопасность.

Увеличена эффективность использования гидропотенциала за счет применения современных технологий, таких как бесщёточная система возбуждения гидрогенератора, электрический привод направляющего аппарата гидротурбины. Кроме того, были проведены комплексные мероприятия по модернизации практически всех вспомогательных систем станции.

После реконструкции полезный отпуск экологически чистой электроэнергии на электростанции увеличится практически на 80% и составит 260 млн кВт/ч в год, что позволит ежегодно предотвращать выбросы около 130 тысяч тонн СО2 эквивалента.

ЛУКОЙЛ владеет четырьмя ГЭС на Юге России суммарной мощностью около 300 мегаватт, тремя солнечными электростанциями суммарной мощностью 20 мегаватт на своих нефтеперерабатывающих заводах в России, Болгарии и Румынии, где так же расположен ветропарк мощностью 84 мегаватта.