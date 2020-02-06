Рестораторы Москвы и Петербурга намерены ввести «черные списки» посетителей

Рестораторы Москвы и Петербурга планируют составить «черные списки» для нежелательных гостей из-за большого количества незакрытых чеков, а также неоплаченных счетов. Об этом сообщает «Пятый канал».

По заверению владельцев кафе и ресторанов, желающих поесть за счет заведения в эти городах стало очень много.

Как указал телеканал, обычно такие клиенты в качестве отговорки используют определение «плохой сервис», вариант с не проходящей оплатой по кредитной карте. Кроме того, бывают случаи, когда клиенты и вовсе уходят из заведения, не расплатившись.

Известно, что пока в России практика составления «черного списка» посетителей ресторанов считается незаконной.