Сбербанк выведет образование в Казани на мировой уровень

Сбербанк и Правительство Республики Татарстан откроют в Казани «Школу 21», которая в ближайшие несколько лет позволит работодателям республики и всей страны получить программистов мирового уровня. Обучение в «Школе 21» полностью бесплатное.

В торжественной церемонии открытия примут участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, представитель «Школы 42» Оливье Крузе и руководитель «Школы 21» в Москве Светлана Инфимовская, представители крупнейшего бизнеса Республики Татарстан. Руководить казанским филиалом «Школы 21» будет Айрат Хасьянов.

На обучение в казанском кампусе «Школы 21» было подано около 60 тысяч заявок. C февраля 1500 абитуриентов, прошедших первые конкурсные испытания, приступили к участию в «бассейне» — четырехнедельном интенсивном курсе программирования. Только 30% участников отбора проживают в Казани, 78 абитуриентов являются иностранными гражданами. Половина кандидатов на обучение в «Школе 21» младше 25 лет, более 250 — в возрасте от 30 до 40 лет, также есть шесть претендентов старше 50 лет. Из всех кандидатов будут выбраны 500 лучших, которые начнут обучение в мае этого года.

«Школа 21» создана на основании соглашения между Сбербанком и «Ассоциацией 42» — международной организацией, за шесть лет существования ставшей одним из мировых лидеров ИТ-образования. Стороны договорились о предоставлении банку прав на лицензионный контент и программное обеспечение, методические и учебные материалы, а также о технической поддержке со стороны «42». С ноября 2018 года «Школа 21» работает в Москве.

Уровень образования в московском и казанском кампусах будет совершенно одинаковым. Добиться этого позволяет методика «Ассоциации 42». Подготовка учащихся «Школы 21» основана на принципе «равный равному» — без учителей, лекций, оценок и других привычных атрибутов академического образования. Учащиеся работают индивидуально или в группах над ИТ-проектами в офлайн-формате с необходимостью личного присутствия в кампусе. При этом студенты смогут заниматься в любое удобное для них время дня и ночи, в том числе в выходные и праздники.

Качество и полноту выполнения заданий и проектов, кроме автоматической проверки в указанные сроки, будут проверять друг у друга сами учащиеся — с помощью и под контролем специальных решений ИТ-платформы. За успешные результаты работы и объективность проверки чужих заданий будут начисляться баллы, формирующие рейтинг студента.

Стать студентом школы может любой человек в возрасте от 18 лет, успешно прошедший отборочный конкурс. Оставить предварительную заявку на обучение в Москве и Казани можно на сайте «Школы 21».