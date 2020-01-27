ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и «Уралсиб» за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину «РБК».

Как отмечается, регуляторы не желали замораживать операции и взыскивать средства со счетов, которые бизнесмены открывали в личных целях и предлагали службе решить вопрос через приставов.

По данным издания, в настоящее время у ФНС есть полномочия предписывать банкам приостановку движения средств на счетах ИП.

Также, согласно Налоговому кодексу РФ, разрешается списывание средства и с личных счетов предпринимателей. Тем не менее, подобную операцию имеют право выполнять лишь судебные приставы в соответствии с законом «Об исполнительном производстве», запрещающий взыскивание алиментов, социальных пособий, пенсий и зарплаты физического лица.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Британские офшоры решили передавать ФНС данные о счетах граждан России

— ФНС заявила о непрозрачности методики Doing Business

— «Ъ»: ЦБ поддержал блокировку счетов индивидуальных предпринимателей за долги