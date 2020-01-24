Лукашенко рассказал о возможных закупках нефти у США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведутся переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка, в числе которых США, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что у Белоруссии отличные отношения с этими странами, и они готовы предоставить столько нефти, сколько потребуется.

При этом он отметил, что цена будет мировой, но и качество сырья является более высоким.

По его словам, в данный момент Белоруссия тестирует альтернативные маршруты, затем будет дана оценка преимуществам и потерям.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не отказывается от российской нефти, а обдумывает диверсификацию поставок.

До этого стало известно, что Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран.