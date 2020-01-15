Размер выплат после рождения второго ребенка составит 616 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию высказал предложение выплачивать материнский капитал при рождении первого ребенка.

Так, он сказал, что программа маткапитала будет продлена после 31 декабря 2021 года минимум до 31 дек 2026 года.

По словам лидера страны, после индексации эта сумма составит 460 тыс. 617 руб.

Кроме того, Путин считает нужным поддерживать молодых людей, планирующих детей. В связи с этим, он высказался о необходимости увеличения маткапитала еще на 150 тыс. руб.

Итого, общий размер после рождения второго ребенка составит 616 тыс. 617 руб.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.