Козак рассказал о завершении «Севпотока — 2», несмотря на санкции США

Вице-президент России Дмитрий Козак рассказал о строительстве газового проекта «Северный поток — 2». Об этом он заявил в эфире «России 1».

Он отметил, что строительство будет завершено в срок, несмотря на американские санкции.

«Газопровод будет достроен невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это делать», — подчеркнул Козак.

Уточняется, что ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который включает введение санкций в отношении реализующих «Северный поток — 2» компаний.

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