Роспотребнадзор пояснил, чем опасны денежные купюры

В Росподтребнадзоре рассказали, что на денежных купюрах могут встречаться различные инфекции, в том числе вирус гриппа. Об сообщается на сайте организации.

По словам эксперта, вирус гриппа остается на наличных до двух недель. В связи с этим во многих странах при производстве банкнот используют бумагу с антисептическими свойствами или с возможностью стирки.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали не пренебрегать своим здоровьем в период повышенной заболеваемости гриппом, болезнь нельзя оставлять без лечения, а также важно помнить о вакцинации.

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