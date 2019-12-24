Медведев поручил пресечь незаконную продажу некурительной никотиносодержащей продукции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил у себя на странице «ВКонтакте», что поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.

По словам Медведева, эти смеси, !продающиеся под видом тех же конфет», содержат больше никотина, чем в обычной сигарете. Несовершеннолетние, при этом, легко могут их купить.

Преьмер отметил, что МВД поручено пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек.

Кроме того планируется провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации такой продукции в торговых точках.

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