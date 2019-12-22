Купюры с Зеленским начали продавать в сети
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Купюры номиналом 100 гривен с изображением украинского президента Владимира Зеленского начали продавать в интернете, пишут «Известия».
На лицевой стороне банкноты цвета украинского флаг изображен герб страны и портрет Зеленского, а на оборотной — президент в анфас и статуя Свободы на площади Независимости.
Отмечается, что купюра имеет сувенирный характер. Средняя цена за нее составляет около 150 рублей.
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