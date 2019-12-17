Германия готова реагировать на санкции США в отношении «Северного потока-2»

Правительство Германии готовится к любым санкциям США в отношении российского газопровода «Северного потока-2». Об этом сообщает Bild со ссылкой на конфиденциальный документ министерства экономики и энергетики ФРГ.

Согласно документу, власти Германии будут изучать последствия, которые возникнут от подписания законопроекта президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что Трамп подпишет закон 20 декабря 2019 года.

Отмечается, что санкции США коснутся в том числе прокладки труб для «Северного потока-2».

В документе министерства ФРГ сказано, что после изучения закона, будет принято решение «с какими конкретными мерами» реагировать на документ.

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