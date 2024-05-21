Захарова сравнила США с пауком, запутавшимся в своей паутине

Заявления Соединенных Штатов касательно ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы минобороны страны Йоава Галанта напоминают реакцию паука, запутавшегося в собственной паутине. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Заявления Вашингтона в связи с обвинениями МУС в отношении руководства Израиля напоминают реакцию ужаленного самим собой скорпиона или паука, запутавшегося в собственной паутине», — написала дипломат.

По ее мнению, катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является «делом рук американских политинженеров». «Легитимизация непризнанного самими США Международного уголовного суда в зависимости от конъюнктуры — визитная карточка англосаксов», — заключила Захарова.

20 мая прокурор МУС сообщил, что добивается выдачи ордеров на арест Нетаньяху, лидера ХАМАС в Газе и других политических деятелей с обеих сторон конфликта. В Израиле уже назвали это заявление «кровавым наветом» и создали кризисный штаб, а палестинское движение раскритиковало МУС за «приравнивание жертвы к палачу».

21 мая официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что МУС может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля.

До этого президент США Байден не счел происходящее в Газе геноцидом и отверг обвинения МУС в адрес Израиля.

Ранее Нетаньяху попросил Байдена помочь предотвратить выдачу ордеров МУС на арест.