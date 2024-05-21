Медведчук заявил, что Зеленского надо привлечь к ответственности за узурпацию власти

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что украинский президент Владимир Зеленский с 21 мая не может занимать свой пост, и его следует привлечь ответственности за узурпацию власти. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Медведчука, с 21 мая этого года Зеленский не может выполнять полномочия главы государства, теряет легитимность и право неприкосновенности, и должен быть привлечен к уголовной ответственности за узурпацию и захват власти.

Медведчук подчеркнул, что Зеленский своими действиями нарушил периодичность выборов президента и тем самым устранил народ от непосредственного осуществления власти.

Ранее официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Зеленский продолжает оставаться для всемирной организации главой государства.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее Медведев назвал Зеленского трусом, который боится выборов.