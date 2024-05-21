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Стало известно о двухчасовом совещании Путина по вопросу поисков вертолета Раиси

Путин проводил совещание по вопросу помощи в поисках вертолета Раиси два часа

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Совещание, созванное президентом России Владимиром Путиным по вопросу помощи Тегерану в поисках потерпевшего крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, длилось около двух часов. Об этом в эфире телеканала IRIB сообщил посол страны в Москве Казем Джалали, передает ТАСС.

По его словам, российский лидер созвал совещание, чтобы понять, какую помощь может оказать Москва Ирану в этой катастрофе. Во встрече приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава МЧС Александр Куренков, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и советник президента РФ Игорь Левитин.

На совещании, которое шло около двух часов в рабочем кабинете президента, Путин поинтересовался, «получен ли сигнал с вертолета», на что посол ответил отрицательно. Также глава государства и участники совещания упомянули, что некоторые пассажиры выходили на связь по телефону после аварии. Джалали назвал эту информацию не совсем верной, которую подтвердить нельзя.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее глава МИД Литвы отказался соболезновать смерти Раиси из-за Украины.

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Крушение вертолета Раиси
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