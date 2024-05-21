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В Турции рассказали об отсутсвии сигналов бедствия от вертолета Раиси

В Турции заявили, что вертолет с Раиси не подавал сигналов бедствия

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West Asia News Agency/Reuters

В заявлении главы Минтранса Турции Абдулкадира Уралоглу говорится, что власти Анкары не получили сигналов от упавшего вертолета с иранским президентом Ибрагимом Раиси на северо-западе Ирана. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По словам высокопоставленного чиновника, воздушным пространством Ирана управляют диспетчеры из Турции, и в первую очередь Анкара следила за тем, был ли отправлен сигнал из вертолета. Уралоглу добавил, что Турция оказывала помощь Ирану в поисках разбившегося вертолета.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее стали известны место и дата церемонии прощания с президентом Ирана Раиси.

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