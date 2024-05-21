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Активиста Тимура Булатова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Активиста Булатова оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС России

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Shutterstock

Тверской суд Москвы наложил штраф в размере 50 тысяч рублей на активиста Тимура Булатова по обвинению в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что Булатова признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

В свою очередь, Булатов заявил в интервью СМИ, что не считает себя виновным. Он также утверждает, что его обращение привело к возбуждению уголовных дел о фальшивых новостях о военных событиях, в результате чего некоторые лица были осуждены и отправлены отбывать наказание.

Кроме того, активист сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Александры Скочиленко из Санкт-Петербурга, которая была арестована за изменение ценников в магазине на бумажные листки с информацией, дискредитирующей российскую армию. Суд приговорил ее к семи годам тюремного заключения.

Булатов также утверждает, что его жалоба привела к началу уголовного преследования женщины, проведшей фотосессию в полуобнаженном виде у Исаакиевского собора летом 2020 года.

Ранее москвича оштрафовали из-за желто-голубых волос.

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