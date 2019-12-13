Путин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке
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Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо снижать ставку по ипотеке, однако искусственно это делать опасно, передает ТАСС.
Об этом глава государства сообщил во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна «Камаз».
По словам Путина, ипотечная ставка, как любая ставка банка, связана с конкретными условиями и, в первую очередь, с инфляцией.
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