Путин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо снижать ставку по ипотеке, однако искусственно это делать опасно, передает ТАСС.

Об этом глава государства сообщил во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна «Камаз».

По словам Путина, ипотечная ставка, как любая ставка банка, связана с конкретными условиями и, в первую очередь, с инфляцией.

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