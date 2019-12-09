В НАПКА оценили запрет на взыскание долгов с пенсий

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев оценил предложение Минэкономразвития запретить взыскивать долги с ряда страховых пенсий россиян. Об этом информирует РИА «Новости».

По его мнению, если такое изменение будет одобрено, оно несильно скажется на рынке досудебного взыскания.

Мехтиев считает, что вопрос стоит обсуждать с участием кредиторов, поскольку именно их деятельность затронут такие ограничения.

Он также добавил, что считает логичным запустить проект не ранее 1 июля 2022 года.

До этого эксперт оценил запрет на взыскание долгов с пенсий.