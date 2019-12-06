В Минэнерго ответили на претензии Матвиенко к Новаку из-за «умных счетчиков»

В российском Минэнерго ответили на претензии спикера Совфеда Валентины Матвиенко к министру Александру Новаку и его замам из-за того, что они якобы не спешат реализовывать закон об установке интеллектуальных приборов учета электрической энергии в российских домах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

Как утверждается, все нормативные акты по внедрению приборов уже разработаны и внесены в правительство. Подчеркивается, что проект постановления правительства «Об утверждении правил доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии» был разработан в сроки.

Однако в правительство и Минэнерго России поступали просьбы от Ассоциации «ГП и ЭСК» и ПАО «Интер РАО» о необходимости переноса срока реализации этого закона по разным причинам.

«Одна… заключается в несогласии органов исполнительной власти субъектов России в области тарифного регулирования с заявленными объемами приборов учета, подлежащих установке гарантирующими поставщиками», — говорится в сообщении.

Также в Минэнерго оценили предложение ПАО «Россети» о готовности исполнения обязательств.

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