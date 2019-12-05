США назначили за российского хакера самую большую в истории киберпреступлений награду

Госдеп США заявил, что за сведения, которые помогут задержать лидера хакерской группировки Evil Corp россиянина Максима Якубца, заплатит $5 млн. Об этом сообщает сайт ведомства.

Отмечается, что это вознаграждение будет крупнейшим за всю историй киберпреступлений.

Таким образом, Якубец сместил в этом своеобразном рейтинге другого российского хакера — Евгения Богачева.

Как известно, за него власти США в 2015 году пообещали выплатить $3 млн.

Ранее власти США обвинили россиян Максима Якубца и Игоря Турашова в киберпреступлениях.

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