Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Уже заговорили про последний транш Евразийского банка (Евразийского фонда стабилизации и развития). Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся - и выкручиваемся», — сказал Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что республика нуждается лишь в равных условиях для субъектов хозяйствования.

«Даже если это конкуренция, то условия должны быть нормальные», — подчеркнул Лукашенко.

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