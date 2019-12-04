В бундестаге подвергли критике позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что из-за украинской позиции по «Северному потоку — 2» вопрос дальнейшей поддержки Киева со стороны Евросоюза стоит под вопросом, передает РИА «Новости».

Так, по мнению Эрнста, Украина, получающая весомую политическую и финансовую поддержку от ЕС, своими выступлениями за экстерриториальные санкции США ставит под вопрос эту помощь.

Он также отметил, что поддержка Киевом позиции Соединенных Штатов в отношении газопровода неприемлема.

Ранее украинские власти заявили, что рассчитывают использовать возможные санкции США против «Северного потока — 2» как инструмент в переговорах с Россией по газовому транзиту. Это произошло после того, как в конгрессе США рассказали о планах остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2» через закон о национальной обороне на 2020 год.

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