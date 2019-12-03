Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект о введении в России электронных трудовых книжек с 2020 года. Об этом пишет ТАСС.

Документ позволяет работодателям держать данные о трудовой деятельности и стаже работника в электронном виде. Также это относится к сведениям о переводах на другую работу, занимаемых должностях, увольнении и прекращении трудового договора.

Для этого работодателю будет необходимо отправлять информацию в соответствующую систему Пенсионного фонда России (ПФР) каждый месяц.

Сотрудник же сможет отслеживать достоверность вносимых о нем данных и при обнаружении ошибок требовать их исправления.

Стоит отметить, что бумажный документ будет доступен в МФЦ, его электронная версия — на портале «Госуслуги», а в двух форматах трудовую книжку можно будет получить в ПФР.

Уточняется, что закон вступит в силу с 1 января, перейти на электронный документ можно будет добровольно. Для этого необходимо осведомить работодателя о своем желании, направив ему соответствующее заявление до окончания 2021 года.