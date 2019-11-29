Путин и Зеленский могут обсудить газовый конфликт
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить поставку газа Киеву, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, обсуждение может состояться на «нормандском саммите» в Париже.
«Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они, так или иначе, будут иметь возможность вдвоем пообщаться, с тем, чтобы затронуть там газовую тематику», — заявил Песков.
Ранее Россия и Украина на прошедших газовых консультациях договорились об усилении работы в двустороннем формате.
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