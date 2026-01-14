Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В Иркутской области соседка спасла четверых детей из горящего дома

В Иркутской области женщина вытащила четверых детей из горящего дома
ГУ МЧС России по Иркутской области

В поселке Чеботариха Куйтунского района соседка спасла четверых детей, оставшихся в горящем частном доме. Об этом сообщает МЧС Иркутской области.

Пожар произошел в частном доме на улице Мира, в горящем помещении оказались заблокированы четверо несовершеннолетних. Старшая девочка, увидев, что веранда охвачена огнем и выход заблокирован, стала пытаться разбить окно и звать на помощь. Находившаяся в магазине напротив соседка заметила дым.

45-летняя женщина подбежала к дому, поленом разбила стеклопакет в окне. Школьница завернула младших в одеяла и стала передавать их спасительнице через окно, после чего выбралась сама. Дети не получили травм.

Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение на площади 30 квадратных метров. По предварительным данным дознавателей МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В доме ранее был установлен пожарный извещатель, но его сняли из-за ложных срабатываний.

Ранее в Башкирии семилетний мальчик вынес полуторагодовалого брата из горящего дома.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27618889_rnd_6",
    "video_id": "record::649074e8-305c-439d-b4e0-39a91a001f23"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+