В Иркутской области соседка спасла четверых детей из горящего дома

В поселке Чеботариха Куйтунского района соседка спасла четверых детей, оставшихся в горящем частном доме. Об этом сообщает МЧС Иркутской области.

Пожар произошел в частном доме на улице Мира, в горящем помещении оказались заблокированы четверо несовершеннолетних. Старшая девочка, увидев, что веранда охвачена огнем и выход заблокирован, стала пытаться разбить окно и звать на помощь. Находившаяся в магазине напротив соседка заметила дым.

45-летняя женщина подбежала к дому, поленом разбила стеклопакет в окне. Школьница завернула младших в одеяла и стала передавать их спасительнице через окно, после чего выбралась сама. Дети не получили травм.

Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение на площади 30 квадратных метров. По предварительным данным дознавателей МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В доме ранее был установлен пожарный извещатель, но его сняли из-за ложных срабатываний.

