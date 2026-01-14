На Украине мужчина взорвал гранату во время ссоры с соседом по комнате

В Киеве мужчина взорвал гранату в хостеле во время ссоры с соседом

В Киеве в хостеле мужчина взорвал гранату во время конфликта с соседом по комнате. Об этом сообщила полиция столицы Украины в Telegram-канале.

«В ночь с 8 на 9 января <...> в полицию поступило сообщение о том, что в одном из хостелов по улице Жилянской произошел взрыв. Правоохранители установили, что конфликт произошел между двумя жителями — мужчины недавно приехали в столицу, вместе употребляли алкогольные напитки, после чего поссорились», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в ходе ссоры один из мужчин бросил гранату в сторону другого. В результате инцидента никто не пострадал, 42-летний сосед успел спрятаться в другой комнате. Подозреваемый в покушении задержан.

В декабре прошлого года в Сумах на севере Украины в руках 11-летнего мальчика взорвался запал гранаты. В Государственном бюро расследований республики рассказали, что взрывоопасный предмет принес сожитель матери ребенка, который служит в армии. Когда взрослые не следили, мальчик взял запал от гранаты и оторвал кольцо.

Ранее в Киеве «жертва домашнего насилия» заманила полицейских в ловушку с гранатой.