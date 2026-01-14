Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

На Украине мужчина взорвал гранату во время ссоры с соседом по комнате

В Киеве мужчина взорвал гранату в хостеле во время ссоры с соседом
Shutterstock/FOTODOM

В Киеве в хостеле мужчина взорвал гранату во время конфликта с соседом по комнате. Об этом сообщила полиция столицы Украины в Telegram-канале.

«В ночь с 8 на 9 января <...> в полицию поступило сообщение о том, что в одном из хостелов по улице Жилянской произошел взрыв. Правоохранители установили, что конфликт произошел между двумя жителями — мужчины недавно приехали в столицу, вместе употребляли алкогольные напитки, после чего поссорились», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в ходе ссоры один из мужчин бросил гранату в сторону другого. В результате инцидента никто не пострадал, 42-летний сосед успел спрятаться в другой комнате. Подозреваемый в покушении задержан.

В декабре прошлого года в Сумах на севере Украины в руках 11-летнего мальчика взорвался запал гранаты. В Государственном бюро расследований республики рассказали, что взрывоопасный предмет принес сожитель матери ребенка, который служит в армии. Когда взрослые не следили, мальчик взял запал от гранаты и оторвал кольцо.

Ранее в Киеве «жертва домашнего насилия» заманила полицейских в ловушку с гранатой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27618799_rnd_9",
    "video_id": "record::021b838d-d148-44b9-ad11-f16b966e43e9"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+