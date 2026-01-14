Размер шрифта
В Сбере заявили, что не все мошенники перешли в цифру

Кузнецов: большинство мошенников перекочевали в цифровую среду
За последние 5 лет большинство мошенников перекочевали в цифровую среду, но Сбер по-прежнему фиксирует случаи, когда злоумышленники без применения технологий втягивают россиян в различные схемы с подделкой документов или оформление фиктивных займов, рассказал в интервью РИА «Новости» заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

«Наша социальная миссия – сотрудничество с ведомствами для выявления таких афер. Наша служба безопасности в течение года выявила более 11 тыс. случаев, когда заемщики воспользовались услугами «черных» кредитных брокеров для оформления ссуды», — рассказал Кузнецов.

Он добавил, что часто «черные» кредитные брокеры образуют поддельные фирмы-однодневки и ОПГ, которые под видом посредничества и помощи в получении займа обманывают граждан.

«Их мы в первую очередь вычисляем через предоставленные в банк их «жертвами» поддельные документы, например, они подбивают своих «подопечных» предоставлять лжесправки о составе семьи или доходе. С помощью современных технологий мы в моменте выявляем подделку и сообщаем правоохранителям», — отметил Кузнецов.

Также он рассказал, что часто группировки мошенников действуют по принципу «финансовых пирамид».

«Если ранее они убеждали взять кредит, предлагая взамен вознаграждение, и обещали погашение, то теперь они маскируются под псевдоброкеров, предлагая якобы выгодное участие в торгах криптовалютой или ценными бумагами. Мы подсчитали, что в среднем одна такая «пирамида» обманывает россиян на 1 млрд рублей», — сказал он.

Кузнецов подчеркнул, что передовые технологии помогают бороться с мошенниками.

«В нашем арсенале мощные инструменты: модели искусственного интеллекта и сложные алгоритмы, которые кардинально меняют подход к расследованиям. Эти решения позволяют как предвидеть угрозы, так и оперативно раскрывать преступления», — заключил он.
 
